Zaman yolcusu olduğunu söyledi! 2027 yılından video paylaştı, izleyen herkes şoke oldu

Sosyal medya platformu TikTok'ta 6,5 milyon takipçisi olan Javier isimli kişi, kıyamet sonrası bir dünya olduğunu iddia ederek klipler paylaşıyor. Javier, yakın gelecekte dünyanın uzaylılar tarafından işgal edileceğini ve dünyadaki yaşamın son bulacağını söylüyor.

SAVAŞ ÇIKTI, DÜNYADA SON KİŞİ KALDI

Javier son olarak hesabından 2027 yılında çekildiğini öne sürdüğü bir video paylaştı. Devasa bir dünya dışı savaşın insanlığı yok etmesi sonucu 2027'de yılında "Dünyada kalan son kişi" olduğunu ifade eden Javier zor durumda olduğunu belirtiyor.

TEK BİR İNSAN GÖRÜNMÜYOR

İspanya, Barselona'da çekilen videoda, oldukça kalabalık bir kentsel alan gibi görünen bir kavşak ve bir kule bloğu görünüyor.

Arabaların yol kenarına park edildiği ve kuşların uçtuğunun görüldüğü videoda herhangi bir insan görünmüyor.

VİDEONUN KORONAVİRÜS KARANTİNASINDA ÇEKİLDİĞİ İFADE EDİLİYOR

Sabahın erken saatlerinde çekildiği düşünülen videonun koronavirüs salgını nedeniyle başlayan karantina sürecinde çekildiği öne sürülüyor.

7 Kasım Pazar günü yüklenen video 2 milyon kez izlendi ve binlerce yorum aldı.