Zaman yolcusu olduğunu söyleyen TikTok kullanıcısı şoke etti! 2027 yılında seyahat ettiği yerlerden video paylaştı: "Dünyada tek başıma 340. gün, şehirleri gezdim"

Dünyada popülerliğini günden güne artıran sosyal medya uygulaması TikTok'ta zaman yolcusu olduğunu iddia eden bir kullanıcının paylaşımları şoke etti. 2027 yılından beri zaman yolcusu olduğunu belirten adam, kıyametin ardından 340 gün boyunca tek başına dünyada kaldığını söyledi.

İNSAN VE HAYVAN YOK

Javier , "2027'den kalma bir zaman yolculuğu deneyi " olduğunu anladıktan sonra 2021'in başında kendisini paralel bir dünyada "tuzağa düşmüş" bulduğunu belirtiyor. O zamandan beri İspanya'nın Valencia şehrindeki günlük yaşamını belgeleyen Javier'in yüklediği videolarda bir insan veya hayvanların olmadığı görüldü.

"ŞEHİRLERİ VE DAHA FAZLASINI GEZDİM"

Javier yeni yılı tek başına kutladığını belirterek," Dünyada tek başıma 340. gün, şehirleri ve daha fazlasını gezdim." ifadesini kullandı.

HİÇBİR HAREKETLİLİK YOK

Javier'in çektiği videolarda sokakların boş olması ve yollarda hiçbir araç ve insanın olmaması dikkat çekerken bazı binalarda ışıkların yandığı görüldü.

Javier, Barcelona, ​​Madrid, Valencia, Malaga ve Sevilla gibi diğer şehirlere seyahat ettiğini söyledi.

PARALEL EVRENE DÜŞTÜĞÜNÜ SÖYLEMİŞTİ

Öte yandan Javier daha öce paralel evrene düşmesine ilişkin olarak açıklama yapmış. İspanya'nın Valencia kentinde bir hastanede yalnız uyandığın belirterek," 2021 ile 2027 arasında bir bağlantı olduğunu keşfettim. 2021'de insanlar şehirde bıraktığım nesneleri görebiliyordu ama insanlar beni göremiyordu ve ben onları göremiyordum." dedi.