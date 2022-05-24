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Zaman yolcusu TikTok kullanıcısı şoke etti! İnsanların uzaylılarla temas kuracağı tarihi söyledi

Kendisini zaman yolcusu olarak tanıtan bir TikTok kullanıcısı, insanların 2026 yılında uzaylılar ile temas kuracağını iddia etti.

Dünyada en çok kullanılan popüler sosyal medya uygulamalarından biri olan TikTok'ta zaman yolcusu olduğunu öne süren bir kullanıcının yaptığı paylaşım gündem oldu.

2026 yılından itibaren olmak üzere zaman yolcusu olduğunu öne süren @thatonetimetraveller isimli TikTok kullanıcısı, insanların dört yılı içerisinde güçlü bir uzaylı türüyle temas kuracağını belirtti. 

Zaman yolcusu TikTok kullanıcısı şoke etti! İnsanların uzaylılarla temas kuracağı tarihi söyledi

İnsanların uzaylılar tarafından daha gelişmiş teknolojiler ile tanıştırılabileceğini iddia eden kullanıcı, uzaylıların insanların evreni kavramasına yardımcı olacaklarını inanıyor. 

6 bin 200'den fazla izlenme alan videoya çok sayıda yorum yapıldı. 

Zaman yolcusu TikTok kullanıcısı şoke etti! İnsanların uzaylılarla temas kuracağı tarihi söyledi Zaman yolcusu TikTok kullanıcısı şoke etti! İnsanların uzaylılarla temas kuracağı tarihi söyledi

Bölge Gündem Editör Ekibi
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