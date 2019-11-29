Zamanı doğru kullanmak hayatı verimli hale getiriyor

DENİB AKADEMİ, tarafından "Zaman Yönetimi Eğitimi" eğitimi düzenledi. Zamanı doğru kullanmanın önemi katılımcılara anlatıldı.

Firmaların farklı departmanlarında görev yapan temsilcilerin yer aldığı eğitim programı, Denizli İhracatçılar Birliği'nde, Deniz Beyaz tarafından gerçekleştirildi.

Eğitim programında performansı düşüren zihin tuzakları, zamanı etkin kullanma, delegasyon yetki devrinin ne olduğu, ideal planlamanın nasıl olması gerektiği, bir günü zaman dilimlerine ayırarak planlama, öncelikleri en iyi şekilde belirleme, stresin performansı etkileyen yönleri gibi konu başlıkları üzerinde duruldu.

"Zaman en değerli kaynağımızdır"

Eğitmen Deniz Beyaz zamanın tüketildiğinde telafisi mümkün olmayan en değerli kaynak olduğunu, zamanı geri alma ve uzatabilme şansımızın olmadığını, planlanmış bir sürenin içine birçok şey sığdırabileceğimizi belirterek, "Bireylerin taşıdıkları sorumlulukları ve özel alanlarındaki ihtiyaçlarını dengeli bir şekilde hayata geçirmeleri, yaşadığımız çağda pek çok uyaran olması nedeniyle zaman yönetimi becerisi kazanmayı gereklilik haline getirmiştir. Bu süreci iyi yöneten bireyler yaşamlarını daha verimli ve tatmin edici kılabilirler. Bilinen zaman yönetimi tekniklerinin yanı sıra, kişinin davranış ve alışkanlıklarını örgütlemesi de son derece önemli" dedi.

Eğitim programı, yapılan bilgilendirmelerin ve paylaşımların ardından soru-cevap bölümüyle devam etti. DENİB AKADEMİ eğitim programlarına, 29 Kasım 2019 tarihinde Uşak'ta Denizli İhracatçılar Birliği ile UşakTicaret ve Sanayi Odası işbirliğiyle düzenlenecek olan" İhracatta Müşteri Bulma Hedef Pazar Seçimi ve Pazar Geliştirme Eğitimi" ile devam edecek.

Kaynak: İHA