Zamanı iyi yöneten rakibine fark atacak! Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hasan Eşici'den LGS sınavı için altın değerinde tavsiyeler!​​​​​​​

LGS sınavına sayılı günler kaldı.

Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hasan Eşici, 5 Haziran'da yapılacak LGS sınavında adayların zaman yönetimine dikkatli olmaları gerektiğini belirterek, "Sakın bir soruda takılıp 10-15 dakika harcamayın. Bu tür sorularla inatlaşmayın. Çünkü bu sürede belki de sonraki 8-10 soruyu kolaylıkla ve zamanı etkili kullanabildiğiniz için o ilk başta karmaşık gelen soruları kolaylıkla çözebileceksiniz" dedi.

Eşici, sınavda öğrencilerin stresle başa çıkma, zaman yönetimi, karar verme gibi yaşam becerilerinin de ölçülmesinin amaçlandığını belirtti.

HER ADAYIN KENDİ SINAV STRATEJİSİ FARKLI

Eşici, adayın kendi yapısına en uygun sınav stratejisini belirlemesi ve soru tiplerine göre esnek düşünme becerisini geliştirme yolunda adımlar atmasına dikkat çekti.

Doç. Dr. Hasan Eşici, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çünkü sözel ve sayısal testlerde, öğrencilerin zamanı etkili kullanabilmesini zorlaştıran uzun sorular yer alabilmekte ve bazı öğrenciler, ne kadar çok çalışmış olsalar bile ilk defa karşılaştıkları bu soru tipleri karşısında panik yapabilmektedir"

"İYİ OLDUĞUNUZ DERSLERDEN BAŞLAYIN"

Öğrencilere, sorulara kaç dakika ayıracağını önceden iyi şekilde planlanmasını öneren Eşici, sınavın sözel testinde 75 dakikada 50 sorunun, sayısal testte ise 80 dakikada 40 sorunun çözülmesi gerektiğini belirterek, "Bu demek oluyor ki ortalama olarak sözel testte bir soruya adayın 1,5, sayısal testte ise bir soruya 2 dakika ayrılması önerilebilir" dedi.

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Sınav anında her soru için hesaplanan ortalama sürenin ayrılmasının, zamanın etkili şekilde kullanılmasını sağlayacağına işaret eden Eşici, şunları kaydetti:

"Ortalama süre aşıldığında artık diğer soruya geçilmelidir. Eğer testlerde diğer bütün sorular yapıldıktan sonra vaktiniz kalıyorsa daha önce baktığınız ama zaman kaybetmemek adına çözümünü sona bıraktığınız sorulara tekrar dönebilirsiniz. Böylelikle daha önce okuduğunuz soruya yeniden odaklanarak göremediğiniz ayrıntıları görmeye, üretemediğiniz çözümleri üretmeye başlayabilirsiniz. Sınav anında, zaman yönetimi için önceden planladığınız stratejiye tavizsiz uyun. İyi olduğunuz derslerin testlerinden ve soruların çözümünden başlayın. Böylece hem zaman kazanın hem de moral. Sakın bir soruda takılıp 10-15 dakika harcamayın. Bu tür sorularla inatlaşmayın. Çünkü bu sürede belki de sonraki 8-10 soruyu kolaylıkla çözebileceksiniz. Kendinize güveniniz gelecek, zamanı etkili kullanabildiğiniz için testin sonunda vakit kalacak ve bu rahatlıkla o ilk başta karmaşık gelen soruları kolaylıkla çözebileceksiniz.

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Kolay görünen ve bu nedenle bütün ayrıntılarına dikkat etmediğiniz soruların çözümünde zaman kazanmak adına çok acele edip yanlış şıkkın doğru olduğunu zannedebilirsiniz. Bu nedenle kolay da olsa soruyu dikkatlice okuyup, yanıttan emin olduktan sonra kararı verip işaretleme yapınız. Zaman kaybına sebep olacak, odaklanmayı güçleştirebilecek ve paniklemeye sebep olabilecek durumlar için bilişsel ve duygusal açıdan esneklik kazanmak adına hazırlıklarınızı önceden yapın. Bunun bir sıralama sınavı olduğunu unutmayın. Kendinize hata yapma payı bırakın."

Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hasan Eşici, sınav sabahı aşırı yemek yenmemesi veya sıvı tüketilmemesi önerisinde de bulunarak, sınav sırasında her sorunun çözümünün ardından optik forma işaretleme yapılması gerektiğini sözlerine ekledi.

(AA)