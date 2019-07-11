Zambak soğanı toplayan kişiye 60 bin lira ceza

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Kepsut ilçesinde, koruma altındaki zambak soğanlarını kaçak yollarla topladığı iddiasıyla bir kişiye, 60 bin 163 lira ceza kesildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Kepsut İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri "Çevre ve Doğal Hayatı Koruma" çalışmaları kapsamında devriye gezerken Ş.Y'nin Dereli Mahallesi'nin kırsal kesimindeki ormanlık bölgede doğal olarak yetişen ve toplanması yasak olan zambak soğanlarını kaçak olarak topladığını fark etti.

Bölgede arama başlatan ekipler, Ş.Y'yi zambakları bir araca yüklerken suçüstü yakaladı.

Çalışmalarda ekiplerce muhafaza altına alınan 145 zambak soğanı, Balıkesir Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne teslim edilirken, Ş.Y'ye 60 bin 163 lira para cezası kesildi.

Kaynak: AA