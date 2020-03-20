Zambiya'da Kovid-19 nedeniyle futbol maçları ertelendi
ABUJA (AA) - Güney Afrika ülkelerinden Zambiya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle futbol karşılaşmaları ertelendi.Zambiya Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, dünyada yayılan Kovid-19'a karşı önlemler kapsamında ülkedeki tüm futbol aktivitelerine ikinci bir emre kadar...
ABUJA (AA) - Güney Afrika ülkelerinden Zambiya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle futbol karşılaşmaları ertelendi.
Zambiya Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, dünyada yayılan Kovid-19'a karşı önlemler kapsamında ülkedeki tüm futbol aktivitelerine ikinci bir emre kadar ara verildiği duyuruldu.
Afrika kıtasında Nijerya, Mısır ve Güney Afrika da dahil olmak üzere 16 ülke Kovid-19 nedeniyle futbol maçlarını ertelemişti.
Kaynak: AA
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