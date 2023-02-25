Zamiq Aliyev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zamiq Aliyev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Zamiq Aliyev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Zamiq Aliyev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Zamiq Aliyev 5 Mayıs 2001 tarihinde Baku şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Azerbaycan uyrukludur.Gerçek adı da Zamiq Arastun oğlu Əliyev şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Zamiq Aliyev Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Golden-7 yapmaktadır. Zamiq Aliyev, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kapaz PFK futbol takımında oynamaktadır. Kapaz PFK takımına 2 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Zamiq Aliyev'nin Kapaz PFK ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Zamiq Aliyev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Zamiq Aliyev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Zamiq Aliyev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Zamiq Aliyev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Qarabag 2

2 Temmuz 2022 yılında Kapaz PFK

30 Haziran 2023 yılında Qarabag 2

Zamiq Aliyev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Zamiq Aliyev şuan Kapaz PFK takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

Zamiq Aliyev Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Azerbaycan U21 takımında 2 numaralı formasıyla 26 Mayıs 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

Azerbaycan U19 takımında 21 numaralı formasıyla 14 Kasım 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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