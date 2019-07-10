Zamire Zeynep Kasapoğlu Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşındadır?

ZAMİRE ZEYNEP KASAPOĞLU KİMDİR?

Doğum tarihi : 14.Eylül.1982

Zamire Zeynep Kasapoğlu kaç yaşında : 37

Kilo & Boy :

Burcu : Başak

Meslek : Dublaj Sanatçısı, Dizi Oyuncusu

Zamire Zeynep Kasapoğlu doğum yeri : Malatya

ZAMİRE ZEYNEP KASAPOĞLU BİYOGRAFİSİ

Zamire Zeynep Kasapoğlu, 14 Eylül 1982 tarihinde Malatya’da doğmuştur. Ankara Üniversitesi-Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesi Tiyatro Ana Bilim Dalı-Oyunculuk Ana Sanat Dalı Mezunudur.

Zamire Zeynep Kasapoğlu, dublaj çalışmaları ile iş hayatına başladı, sinema ve dizi filmlerinde oynadı.

2000 yılında “Bizim Evin Halleri” dizinde Beyhan Saran, Meral Niron, Emel Göksu, Ayşenil Şamlıoğlu, Şahap Sayılgan ile birlikte oynamaya başladı.

Zamire Zeynep Kasapoğlu, 2015 yılında yapımcısı Necati Şaşmaz, yönetmeni Serdar Akar olan “Kara Kutu” adlı dizide Orhan Kılıç, Barış Bağcı, Deniz Uğur, Şevval Sam, Hakan Eratik, Kerem Alışık, Hazım Körmükçü, Sadi Celil Cengiz ile birlikte rol aldı.

Filmleri ve Dizileri :

Oyuncu :

2015 - Kara Kutu (Yasemin) (TV Dizisi)

2014 - Kendime İyi Bak (Banu) (Sinema Filmi)

2014 - Firak (Seher) (Sinema Filmi)

2011 - Elde Var Hayat Sınav (Aynur) (TV Dizisi)

2010 - Sihirbazın Çırağı (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

2010 - 2011 - Elde Var Hayat (Aynur) (TV Dizisi)

2009 - Hannah Montana: The Movie (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

2008 - Despero (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

2000 - Bizim Evin Halleri (TV Dizisi)

2012 - Yem 3D (Seslendirme) (Sinema Filmi)

2009 - American High School (Seslendirme) (Sinema Filmi)

2008 - Yıldız Savaşları: Klon Savaşları(Seslendirme) (Sinema Filmi)

2008 - Indiana Jones Kristal Kafatası Krallığı (Seslendirme) (Sinema Filmi) 2008

2008 - Bakış Açısı (Seslendirme) (Sinema Filmi)

2007 - Suikastçı (Seslendirme) (Sinema Filmi)

2007 - Elizabeth: Altın Çağ (Seslendirme) (Sinema Filmi)

1999 - James Bond Dünya Yetmez (Seslendirme) (Sinema Filmi)

1998 - İnce Kırmızı Hat (Seslendirme) (Sinema Filmi)

1997 - Yıldız Gemisi Savaşçıları (Seslendirme) (Sinema Filmi)

1997 - James Bond Yarın Asla Ölmez (Seslendirme) (Sinema Filmi)

1995 - James Bond Altın Göz (Seslendirme) (Sinema Filmi)