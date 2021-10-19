Zamkıarabi ne demek, TDK'ya göre Zamkıarabi kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Zamkıarabi ne demek? Zamkıarabi TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi zamkıarabi kelimesi. Peki zamkıarabi ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre zamkıarabi nedir, zamkıarabi kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ZAMKIARABİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Zamkıarabi kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Zamkıarabi kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre zamkıarabi kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Arap zamkı

