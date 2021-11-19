Zamlar en çok yağ ve şekeri vurdu! Marketler kota uygulamasına gitti!

Ayçiçek yağının ve şekerin fiyatı cep yakıyor.

Özellikle şekerin piyasaya az sürülmesiyle bulmakta zorluk yaşanıyor. Uzmanlar fiyat artışının önüne geçmek için "İhtiyacınız kadar alın talebi düşürün" diyor.

MARKETLER KOTA KOYDU

Enflasyona bağlı olarak son zamanlarda birçok ürüne zam geldi. Uzmanlar fiyat artışını engellemek için tüketicilere, "Fazla almayın, ihtiyacınız kadar alın talebi düşürün" çağrısı yapıyor. Bazı marketlerse ürünü daha fazla müşteriye ulaştırmak için yağ ve şeker satışına kota sınırlaması getirdi.

Tarım Kredi Kooperatiflerinde şeker reyonunda 'yalnızca bir paket alınabileceğine' ilişkin uyarılar yer aldı.

ZAM, ARACI FİRMALARA VE ÖZEL ŞİRKETLERE YETERLİ GELMEDİ

Konuyu değerlendiren Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu açıklamasında şunları söyledi: "Şeker fiyatına zam geldi. Buna rağmen bir takım aracılar ellerindeki şekerleri piyasaya kısıtlı sürmek suretiyle fiyat artışına yol açmak istiyorlar. TÜRKŞEKER fabrikaları yüzde 25 zam yaptı ama bu demek ki yeterli gelmedi, aracılara ve özel şirketlere. Marketler aslında iyi niyetli davranıyorlar. Bir kişinin gelip 5 - 10 kilo şeker almasındansa pek çok kişinin birer kilo almasını sağlıyor. Tüketicilere tavsiyemiz, mümkün olduğu kadar asgari miktarda ürün alarak talebi kıssınlar. Böylece talep azalınca fiyatın da yerine oturması sağlanacaktır. Yaklaşık 10 gündür tüketiciler şeker bulmakta zorlanıyorlar.

5 KİLO YAĞ 100 LİRAYI GEÇTİ

Ayrıca sıvı yağda da aynı durum var. 2 litrelik sıvı yağ 50 lirayı buldu. Yani 5 litre sıvı yağın fiyatı 100 lirayı geçti.

FİYATLARDA GERİ ÇEKİLME OLABİLİR DEMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde DHA'ya açıklama yapan Trakya Birlik Genel Müdürü Hakan Çelen, son dönemlerde ayçiçek yağının fiyatlarındaki artışın nedeni olarak pandemiye işaret etmişti. Enerji fiyatları, artan tarımsal girdiler ve kur farkının rafa yansıdığını belirten Çelen, "Özellikle yılın ikinci yarısından sonra, şubat-marttan sonra, yeni sezonun yaklaşmasıyla fiyatlarda geri çekilme olabileceğini düşünüyoruz. Bu 80-90 lira bandı seviyesinde oturacağını öngörebiliriz" açıklamasını yapmıştı.

"İMKÂNINIZ VARSA ŞİMDİ ALIN"

Zincir Mağazalar Derneği Başkanı Serhan Tınastepe, gıda dışındaki pek çok kategoride sektör oyuncularının rafa koyacak ürün bulmakta zorlanmaya başladığını ve kısmen de olsa boş raf görüntülerinin gündeme gelebileceğini belirterek, tüketicilere tavsiye vererek, “imkânıları varsa şimdi alsınlar, gelecek 4-6 ay arası çok ciddi tedarik problemi yaşanacak” dedi.