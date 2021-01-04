Zamlı emekli ve memur maaşları ne zaman ödenecek? Emekli maaş zammı ne zaman yatacak 2021?

Zamlı emekli ve memur maaşları ne zaman ödenecek? 2021 zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak? başlıkları şu sıralar internet üzerinde çokça bakılanlar arasında yerini aldı. Biz de konuyla ilgili bilgileri detaylıca haberimizde derledik.

MEMUR MAAŞLARI NE KADAR OLDU?

Aralık ayı enflasyonu yıllık 14.60 aylık ise 1.25 olarak açıklandı. Buna göre memur ve memur emeklileri % 7,36 zam alacak. Yeni zamla birlikte en düşük memur maaşı aile yardım ödeneği hariç 4459 TL'ye çıkacak.

ZAMLI EMEKLİ VE MEMUR MAAŞLARI NE ZAMAN ÖDENECEK 2021?

Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri, zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Ocak'ta alacak.

İŞTE ZAMLI MAAŞ TABLOSU

BAKAN LÜTFİ ELVAN'DAN EK GÖSTERGE AÇIKLAMASI

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfü Elvan, milyonlarca çalışanı ilgilendiren 3600 ek göstergeye ilişkin müjde verdi. Elvan, "Bakanlıktaki arkadaşlarımız ile Çalışma Bakanlığı'nın 3600 ek gösterge konusundaki çalışmaları devam ediyor. Bunun belirli bir yükü söz konusu. Sağlıklı bir şekilde analiz etme yönünde çaba sarf ediyorlar" dedi.



BAKAN FAHRETTİN KOCA'DAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ek gösterge ile ilgili, "Bu anlamda daha etkin bir performansı devreye sokmak anlamında da bir düzenleme yaptık. Bununla ilgili 3600 ek göstergeyle ilgili sadece sağlık çalışanları değil, diğer benzer çalışanlarla ilgili bir düzenleme var. Onunla ilgili bir çalışmanın olduğunu zaten biliyoruz. Şu dönemde üzerinde daha çok durduğumuz bu performansın şu dönemde sağlıklı bir şekilde devreye girmesini hızla kolaylaştırmak şeklinde olacak." dedi.





KAPSAMIN GENİŞLETİLMESİ TALEBİ

Memur sendikalarınca, 3600 ek gösterge düzenlemesinin tüm kamu personelini kapsayacak şekilde genişletilmesi istenirken, düzenlemeyle öğretmen, polis, hemşire ve din görevlilerinin ek göstergelerinin yükseltilmesi bekleniyor.

Düzenlemeden halihazırda bu görevlerden emekli olan vatandaşların da yararlandırılması öngörülüyor.





3600 EK GÖSTERGE NEDİR?

Ek gösterge memurların, aylık ücretlerinin, emekli aylıklarının ve emekli ikramiyelerinin belirlenmesinde önemli yeri olan unsurlardan bir tanesidir. Ek göstergelerin yüksek olması emekli aylığı ve ikramiyesinin de yüksek olması demektir. Bu nedenle memurlar bulundukları unvanların 1 inci derece kadroları için belirlenen ek gösterge rakamlarının yüksek olmasını istemektedirler.

Ek gösterge rakamları unvan, hizmet sınıfı ve derecelere göre farklılık göstermektedir. Ek göstergesi 3600 olan bir memur ile,2500 olan bir memurun alacağı zam oranı ya da maaş miktarı aynı olmayacaktır.

3600 EK GÖSTERGE KİMLERİ KAPSIYOR?

Öğretmen, polis, hemşire ve din görevlilerini kapsaması beklenen düzenlemeyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'ndaki ek gösterge cetveli yeniden belirlenecek. Ek göstergenin 3600'e çıkarılmasıyla memurların emekli aylıkları ve ikramiyeleri bu sayede artacak. Böylece yaklaşık 1,5 milyon memurun ek gösterge beklentisi karşılanacak.





EK GÖSTERGE MAAŞ VE İKRAMİYELERİ NASIL ETKİLEYECEK?

3600 ek gösterge düzenlemesi ile öğretmen, polis, hemşire ve din görevlilerinin ek göstergelerinin yükseltilmesi bekleniyor. Düzenlemeden hâlihazırda bu görevlerden emekli olan vatandaşların da yararlandırılması öngörülüyor.

Memurların aylık ücretlerinin, emekli aylıklarının ve emekli ikramiyelerinin hesaplanmasında uygulanan bir hesaplama yöntemi olan ek göstergenin yüksek olması, emekli aylığı ve ikramiyesinin yüksek olması anlamına geliyor. Ek gösterge rakamları unvan, hizmet sınıfı ve derecelere göre farklılık gösteriyor.



Düzenleme ile birlikte memurların ek gösterge cetveli yeniden belirlenecek. Bu da hem görev ücretine hem de emekli maaşına olumlu yansıyacak. Ayrıca yeni gösterge ile kamuda yükselmenin önü de açılmış olacak. Düzenleme Meclis'ten çıkıp uygulamaya girdiğinde de emeklilikte alınacak ikramiye ve maaşa yüzde 20 artış olarak yansıyacak.