Dün itibariyle 42 dolar seviyelerine kadar çıkan brent petrol fiyatlarının bugün 39 dolar seviyelerine kadar gerilemesinin ardından benzinde indirim beklentisi oluştu. Sektör yetkililerinden alınan bilgiye göre bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzin litre fiyatına 22 kuruş indirim gelmesi bekleniyor.

MOTORİNİN FİYAT NE KADAR?

Motorinin litre fiyatına gelen 23 kuruş zammında ardından Ankara'da satılan motorinin litre fiyatı 5,94 lira, İstanbul'da 5,89 lira, İzmir'de 5,97 lira oldu.

BENZİNİN FİYATI NE KADAR?

Son yapılan zammın ardından Ankara ve İzmir'de benzinin litre fiyatı 6,57 lira, İstanbul'da ise 6,51 lira olmuştu.

AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.