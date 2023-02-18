Zan Baskera kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zan Baskera Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Zan Baskera adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Zan Baskera Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Zan Baskera 27 Şubat 2003 tarihinde Celje şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Slovenya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Zan Baskera Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BOLA MANAGEMENT yapmaktadır. Zan Baskera, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Aluminij Kidricevo futbol takımında oynamaktadır. NK Aluminij Kidricevo takımına 28 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Zan Baskera'nin NK Aluminij Kidricevo ile sözleşmesi 31 Mayıs 2025 tarihinde bitmektedir.

Zan Baskera Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Zan Baskera isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Zan Baskera Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Zan Baskera futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağu 2020 yılında Olimpija U19

30 Temmuz 2021 yılında NK Krsko

30 Haziran 2022 yılında Olimpija U19

28 Temmuz 2022 yılında NK Aluminij

Zan Baskera Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Zan Baskera şuan NK Aluminij Kidricevo takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Zan Baskera Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Slovenya U19 takımında 17 numaralı formasıyla 4 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

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