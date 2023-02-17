Zan Besir kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zan Besir Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Zan Besir adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Zan Besir Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Zan Besir 17 Ekim 2000 tarihinde doğmuştur. Slovenya uyrukludur.Gerçek adı da Žan Bešir şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Zan Besir Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Zan Besir, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Tabor Sezana futbol takımında oynamaktadır. NK Tabor Sezana takımına 22 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Zan Besir'nin NK Tabor Sezana ile sözleşmesi 1 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Zan Besir Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Zan Besir isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Zan Besir Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Zan Besir futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

15 Şubat 2021 yılında NK Dekani

30 Haziran 2021 yılında FC Koper

7 Temmuz 2022 yılında ND Gorica

9 Ocak 2023 yılında FC Koper

22 Ocak 2023 yılında Tabor Sezana

1 Haziran 2023 yılında FC Koper

Zan Besir Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Zan Besir şuan NK Tabor Sezana takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Zan Besir Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Slovenya U21 takımında 4 numaralı formasıyla 12 Kasım 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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