Zan Bracovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zan Bracovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Zan Bracovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Zan Bracovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Zan Bracovic 1 Ocak 2003 tarihinde doğmuştur. Slovenya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Zan Bracovic Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Zan Bracovic, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Alpina Ziri futbol takımında oynamaktadır. NK Alpina Ziri takımına 1 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Zan Bracovic'nin NK Alpina Ziri ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Zan Bracovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Zan Bracovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Zan Bracovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Zan Bracovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Eylül 2022 yılında NK Alpina Ziri

30 Haziran 2023 yılında ND Ilirija

Zan Bracovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Zan Bracovic şuan NK Alpina Ziri takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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