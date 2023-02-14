Zan Celar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zan Celar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Zan Celar adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Zan Celar Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Zan Celar 14 Mart 1999 tarihinde Kranj şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Aslen Slovenya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Žan Celar şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Zan Celar Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini AR Sport Management yapmaktadır. Zan Celar, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Lugano futbol takımında oynamaktadır. FC Lugano takımına 27 Ağu 2021 tarihinde katılmıştır. Zan Celar'nin FC Lugano ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Zan Celar Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/celarzan/

Zan Celar Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Zan Celar isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Zan Celar Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Zan Celar futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında NK Maribor

1 Ağu 2017 yılında Roma A19

11 Temmuz 2019 yılında Cittadella

29 Ocak 2020 yılında Roma

30 Ocak 2020 yılında Cremonese

30 Haziran 2021 yılında Roma

27 Ağu 2021 yılında FC Lugano

Zan Celar Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Zan Celar şuan FC Lugano takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Zan Celar Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

NK Maribor

Slovenya takımında 18 numaralı formasıyla 14 Kasım 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

Slovenya U21 takımında 11 numaralı formasıyla 22 Mart 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 1 gol atmıştır.

Slovenya U19 takımında 9 numaralı formasıyla 4 Ekim 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 3 gol atmıştır.

Slovenya U17 takımında 15 numaralı formasıyla 24 Eylül 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 2 gol atmıştır.

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