Zan Flis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zan Flis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Zan Flis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Zan Flis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Zan Flis 30 Temmuz 1997 tarihinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Slovenya uyrukludur.Gerçek adı da Žan Flis şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Zan Flis Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Zan Flis, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Celje futbol takımında oynamaktadır. NK Celje takımına 1 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Zan Flis'nin NK Celje ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Zan Flis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Zan Flis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Zan Flis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Zan Flis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağu 2016 yılında NK Maribor B

1 Ağu 2017 yılında Drava Ptuj

1 Temmuz 2018 yılında NK Celje

1 Ekim 2020 yılında NK Triglav

31 Aralık 2020 yılında NK Celje

16 Şubat 2021 yılında NK Fuzinar

30 Haziran 2021 yılında NK Celje

Zan Flis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Zan Flis şuan NK Celje takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Zan Flis Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

NK Maribor

Slovenya U19 takımında 3 numaralı formasıyla 13 Kasım 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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