Zan Florjanc kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zan Florjanc Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Zan Florjanc adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Zan Florjanc Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Zan Florjanc 27 Kasım 1997 tarihinde doğmuştur. Slovenya uyrukludur.Gerçek adı da Žan Florjanc şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Zan Florjanc Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Zan Florjanc, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Rudar Velenje futbol takımında oynamaktadır. NK Rudar Velenje takımına 13 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Zan Florjanc'nin NK Rudar Velenje ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Zan Florjanc Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Zan Florjanc isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Zan Florjanc Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Zan Florjanc futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

16 Ağu 2016 yılında NK Krka

25 Temmuz 2018 yılında NK Brda

12 Şubat 2019 yılında NK Krsko

5 Ağu 2020 yılında NK Fuzinar

1 Temmuz 2021 yılında NK Nafta 1903

13 Ocak 2023 yılında Rudar Velenje

Zan Florjanc Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Zan Florjanc şuan NK Rudar Velenje takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Zan Florjanc Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

NK Maribor

Slovenya U19 takımında 2 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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