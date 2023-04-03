Zan Jevsenak kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zan Jevsenak Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Zan Jevsenak adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Zan Jevsenak Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Zan Jevsenak 15 Mayıs 2003 tarihinde Maribor şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Slovenya uyrukludur.Gerçek adı da Žan Jevšenak şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Zan Jevsenak Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini AK10 STARS yapmaktadır. Zan Jevsenak, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SL Benfica B futbol takımında oynamaktadır. SL Benfica B takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Zan Jevsenak'nin SL Benfica B ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Zan Jevsenak Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Zan Jevsenak isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 325 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 325 Bin € kadar çıkmıştır.

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Zan Jevsenak Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Zan Jevsenak futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

15 Ekim 2019 yılında Benfica U19

1 Temmuz 2021 yılında Benfica A23

1 Temmuz 2022 yılında Benfica B

Zan Jevsenak Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Zan Jevsenak şuan SL Benfica B takımında oynamakta ve 74 numaralı formayı giymektedir.

Zan Jevsenak Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Slovenya U21 takımında 6 numaralı formasıyla 26 Eylül 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Slovenya U19 takımında 8 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 1 gol atmıştır.

Slovenya U17 takımında 6 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 1 gol atmıştır.

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