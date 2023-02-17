Zan Karnicnik kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zan Karnicnik Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Zan Karnicnik kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Zan Karnicnik ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Zan Karnicnik kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zan Karnicnik Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Zan Karnicnik adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Zan Karnicnik Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Zan Karnicnik 18 Eylül 1994 tarihinde Slovenj Gradec şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Slovenya uyrukludur.Gerçek adı da Žan Karničnik şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Zan Karnicnik Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Dodici yapmaktadır. Zan Karnicnik, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Celje futbol takımında oynamaktadır. NK Celje takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Zan Karnicnik'nin NK Celje ile sözleşmesi 31 Ocak 2024 tarihinde bitmektedir.

Zan Karnicnikboyu ve yaşı kaç

Zan Karnicnik Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Zan Karnicnik isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

Zan Karnicnik Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Zan Karnicnik futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Radlje

1 Temmuz 2015 yılında NK Maribor B

26 Temmuz 2017 yılında NS Mura

15 Ocak 2022 yılında Ludogorets

1 Ocak 2023 yılında NK Celje

31 Aralık 2023 yılında Ludogorets

Zan Karnicnik kimdir

Zan Karnicnik Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Zan Karnicnik şuan NK Celje takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Zan Karnicnik Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Slovenya takımında 2 numaralı formasıyla 8 Ekim 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 0 gol atmıştır.

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Zan Karnicnik nereli

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