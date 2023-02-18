Zan Malnar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zan Malnar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Zan Malnar adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Zan Malnar Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Zan Malnar 18 Nisan 2003 tarihinde doğmuştur. Slovenya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Zan Malnar Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Zan Malnar, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

ND Ilirija 1911 futbol takımında oynamaktadır. ND Ilirija 1911 takımına - tarihinde katılmıştır. Zan Malnar'nin ND Ilirija 1911 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Zan Malnar Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Zan Malnar isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Zan Malnar Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Zan Malnar Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Zan Malnar şuan ND Ilirija 1911 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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