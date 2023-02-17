Zan Rogelj kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zan Rogelj Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Zan Rogelj adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Zan Rogelj Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Zan Rogelj 25 Kasım 1999 tarihinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Slovenya uyrukludur.Gerçek adı da Žan Rogelj şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Zan Rogelj Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PRO TRANSFER yapmaktadır. Zan Rogelj, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

WSG Tirol futbol takımında oynamaktadır. WSG Tirol takımına 24 Ağu 2020 tarihinde katılmıştır. Zan Rogelj'nin WSG Tirol ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Zan Rogelj Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Zan Rogelj isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

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Zan Rogelj Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Zan Rogelj futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında NK Triglav

24 Ağu 2020 yılında WSG Tirol

Zan Rogelj Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Zan Rogelj şuan WSG Tirol takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

Zan Rogelj Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Slovenya takımında 5 numaralı formasıyla 4 Haziran 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Slovenya U21 takımında 2 numaralı formasıyla 22 Mart 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 0 gol atmıştır.

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