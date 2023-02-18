Zan Slak kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zan Slak Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Zan Slak adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Zan Slak Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Zan Slak 30 Haziran 2002 tarihinde doğmuştur. Slovenya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Zan Slak Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Zan Slak, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Roltek Dob futbol takımında oynamaktadır. NK Roltek Dob takımına 28 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Zan Slak'nin NK Roltek Dob ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Zan Slak Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Zan Slak isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Zan Slak Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Zan Slak futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

17 Şubat 2022 yılında NK Locan

28 Temmuz 2022 yılında NK Dob

Zan Slak Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Zan Slak şuan NK Roltek Dob takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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