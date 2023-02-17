Zan Vipotnik kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zan Vipotnik Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Zan Vipotnik kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Zan Vipotnik ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Zan Vipotnik kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zan Vipotnik Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Zan Vipotnik adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Zan Vipotnik Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Zan Vipotnik 18 Mart 2002 tarihinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Slovenya uyrukludur.Gerçek adı da Žan Vipotnik şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Zan Vipotnik Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BOLA MANAGEMENT yapmaktadır. Zan Vipotnik, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Maribor futbol takımında oynamaktadır. NK Maribor takımına - tarihinde katılmıştır. Zan Vipotnik'nin NK Maribor ile sözleşmesi 31 Mayıs 2024 tarihinde bitmektedir.

Zan Vipotnikboyu ve yaşı kaç

Zan Vipotnik Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Zan Vipotnik isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

Zan Vipotnik Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Zan Vipotnik futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında NK Maribor U19

19 Ocak 2021 yılında ND Gorica

30 Haziran 2021 yılında NK Maribor

11 Şubat 2022 yılında NK Triglav

30 Haziran 2022 yılında NK Maribor

Zan Vipotnik kimdir

Zan Vipotnik Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Zan Vipotnik şuan NK Maribor takımında oynamakta ve 77 numaralı formayı giymektedir.

Zan Vipotnik Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Slovenya U18 takımında 9 numaralı formasıyla 6 Ağu 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Slovenya U17 takımında 19 numaralı formasıyla 24 Ekim 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 1 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Zan Vipotnik nereli

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