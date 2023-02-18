Zan Zaler kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zan Zaler Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Zan Zaler adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Zan Zaler Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Zan Zaler 30 Ağu 2002 tarihinde Maribor şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Slovenya uyrukludur.Gerçek adı da Žan Žaler şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Zan Zaler Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Zan Zaler, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

ND Beltinci futbol takımında oynamaktadır. ND Beltinci takımına 21 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Zan Zaler'nin ND Beltinci ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Zan Zaler Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Zan Zaler isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Zan Zaler Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Zan Zaler futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

21 Temmuz 2021 yılında Beltinci

Zan Zaler Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Zan Zaler şuan ND Beltinci takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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