İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde gerçekleştirilen hava destekli operasyona ilişkin duyuru yapıldı. Bakanlığın açıklamasının ardından Zana Kılıçoğlu kimdir? | Turuncu kategoride yer alan terörist Zana Kılıçoğlu öldürüldü mü? sorularının yanıtı merak konusu oldu. İşte ayrıntılar...

ZANA KILIÇOĞLU KİMDİR?

Zana Kılıçoğlu 'Terörden Arananlar Listesi'nde turuncu kategoride yer alan 'Vejin' kod adlı terörsittir.

İçişleri Bakanlığı, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde gerçekleştirilen hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen terör örgütü PKK mensubu 2 teröristten birinin 'Terörden Arananlar Listesi'nde turuncu kategoride yer alan 'Vejin' kod adlı Zana Kılıçoğlu olduğunu duyurdu.

TURUNCU KATEGORİDE YER ALAN TERÖRİST ZANA KILIÇOĞLU ÖLDÜRÜLDÜ MÜ?

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi.

"5 Ağustos 2021 günü Emniyet İstihbarat Başkanlığı koordinesinde Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü, Mardin İl Emniyet Müdürlüğü, Havacılık Daire Başkanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı ile müşterek olarak yapılan operasyonlarda 3 PKK/KCK terör örgütü mensubu ölü olarak ele geçirildi.



Hakkari, Yüksekova ilçesi, Tilören bölgesinde sabah saatlerinde İHA marifetiyle örgüt mensuplarınca kullanıldığı tespit edilen sığınağa yönelik yapılan hava harekatında aralarında Bakanlığımızın Terörden Arananlar Turuncu kategoride yer alan Vejin (K) Zana Kılıçoğlu'nun olduğu 2 örgüt mensubu etkisiz hale getirildi. "