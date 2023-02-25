Zana Silue kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zana Silue Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Zana Silue adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Zana Silue Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Zana Silue 22 Aralık 2002 tarihinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Fildişi Sahili uyrukludur.Gerçek adı da Amidou Zana Silué şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Zana Silue Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini TSA yapmaktadır. Zana Silue, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Flamurtari FC futbol takımında oynamaktadır. Flamurtari FC takımına 19 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Zana Silue'nin Flamurtari FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Zana Silue Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Zana Silue isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Zana Silue Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Zana Silue futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

19 Temmuz 2022 yılında Flamurtari FC

Zana Silue Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Zana Silue şuan Flamurtari FC takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

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