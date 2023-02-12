Zander Clark kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zander Clark Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Zander Clark adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Zander Clark Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Zander Clark 26 Haziran 1992 tarihinde Glasgow şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Aslen İskoçya uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Zander Clark Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Consilium Sports Group yapmaktadır. Zander Clark, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Heart of Midlothian FC futbol takımında oynamaktadır. Heart of Midlothian FC takımına 2 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Zander Clark'nin Heart of Midlothian FC ile sözleşmesi 31 Mayıs 2025 tarihinde bitmektedir.

Zander Clark Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Zander Clark isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Zander Clark Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Zander Clark futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2008 yılında Kulüpsüz

1 Eylül 2008 yılında St. Johnstone FC U17

1 Temmuz 2009 yılında St. Johnstone FC U20

1 Temmuz 2011 yılında St. Johnstone

4 Temmuz 2011 yılında Elgin City

13 Mayıs 2012 yılında St. Johnstone

18 Ekim 2013 yılında Queen o. t. S.

11 Mayıs 2014 yılında St. Johnstone

25 Temmuz 2014 yılında Queen o. t. S.

18 Mayıs 2015 yılında St. Johnstone

2 Eylül 2022 yılında Heart of Midl.

Zander Clark Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Zander Clark şuan Heart of Midlothian FC takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Celtic FC, Rangers FC, Hamilton Academical FC, St. Johnstone FC

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.