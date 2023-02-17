Zander Hyltoft kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zander Hyltoft Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Zander Hyltoft adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Zander Hyltoft Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Zander Hyltoft 20 Eylül 1995 tarihinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Danimarka uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Zander Hyltoft Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FSB – Spielerberatung GmbH yapmaktadır. Zander Hyltoft, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Vendsyssel FF futbol takımında oynamaktadır. Vendsyssel FF takımına 1 Ağu 2020 tarihinde katılmıştır. Zander Hyltoft'nin Vendsyssel FF ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Zander Hyltoft Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Zander Hyltoft isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Zander Hyltoft Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Zander Hyltoft futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında HIK II

1 Temmuz 2016 yılında Vejgaard B

4 Temmuz 2017 yılında Jammerbugt FC

30 Ağu 2018 yılında Sacred Heart

1 Ocak 2019 yılında Jammerbugt FC

1 Ağu 2020 yılında Vendsyssel FF

Zander Hyltoft Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Zander Hyltoft şuan Vendsyssel FF takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

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