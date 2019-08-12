Zanka ile tedavi süreçleri devam eden oyuncular çalışmalarını sürdürdü
Fenerbahçe'de Danimarkalı stoper Zanka ile tedavi süreçleri devam eden futbolcular çalışmalarına Can Bartu Tesisleri'de devam etti.
Fenerbahçe'de Danimarkalı stoper Zanka ile tedavi süreçleri devam eden futbolcular çalışmalarına Can Bartu Tesisleri'de devam etti.
Fenerbahçe'de Futbol A Takımı Demir Grup Sivasspor maçının ardından 2 gün izin kullanırken, yeni transfer Zanka ve tedavi süreçleri devam oyuncular çalışmalarını kondisyoner ve fizyoterapist eşliğinde sürdürdü.
Süper Lig'in ilk haftasında 19 Ağustos Pazartesi günü Gazişehir Gaziantep'i konuk edecek Fenerbahçe, 2 günlük iznin ardından hazırlıklarına yarın devam edecek.
Kaynak: İHA
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