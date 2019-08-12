Zanka ile tedavi süreçleri devam eden oyuncular çalışmalarını sürdürdü Fenerbahçe'de Danimarkalı stoper Zanka ile tedavi süreçleri devam eden futbolcular çalışmalarına Can Bartu Tesisleri'de devam etti.

A+ A-

Fenerbahçe'de Danimarkalı stoper Zanka ile tedavi süreçleri devam eden futbolcular çalışmalarına Can Bartu Tesisleri'de devam etti. Fenerbahçe'de Futbol A Takımı Demir Grup Sivasspor maçının ardından 2 gün izin kullanırken, yeni transfer Zanka ve tedavi süreçleri devam oyuncular çalışmalarını kondisyoner ve fizyoterapist eşliğinde sürdürdü. Süper Lig'in ilk haftasında 19 Ağustos Pazartesi günü Gazişehir Gaziantep'i konuk edecek Fenerbahçe, 2 günlük iznin ardından hazırlıklarına yarın devam edecek. Kaynak: İHA



