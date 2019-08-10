Zanka resmen Fenerbahçe'de
Fenerbahçe, Huddersfield Town forması giyen Mathias "Zanka" Jorgensen'i kadrosuna kattığını açıkladı.
Fenerbahçe, Huddersfield Town forması giyen Mathias "Zanka" Jorgensen'i kadrosuna kattığını açıkladı.
Geçtiğimiz günlerde İstanbul'a gelerek sağlık kontrollerinden geçen Danimarkalı stoper Zanka, kendisini 3+1 yıllığına Fenerbahçe'ye bağlayan sözleşmeye imza attı.
Sarı lacivertli kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, deneyimli Danimarkalı stoper Mathias "Zanka" Jattah-Njie Jorgensen ve kulübü Huddersfield Town ile anlaşmaya varmıştır. 3+1 yıllık anlaşmaya imza atan 1990 doğumlu oyuncuya Fenerbahçe'ye hoş geldin diyor, "Çubuklu" ile birlikte nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz" denildi.
(FOTOĞRAFLI)
DHA
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