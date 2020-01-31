Zanka'nın yeni adresi: Düsseldorf

Sarı Lacivertliler, Danimarkalı futbolcusu Mathias Zanka’yı sezon sonuna kadar Fortuna Düsseldorf’a kiraladı.

Fenerbahçe yönetimi takıma yapılacak sol bek transferi için eldeki oyuncuları çıkarmaya çalışıyor. Mathias Zanka konusunda Fortuna Düsseldof ile anlaşma sağladı. 29 yaşındaki futbolcusunu sezon sonuna kadar Düsseldof’a kiralayan Fenerbahçe’de Miha Zajc ile Alper Potuk’un durumu ise hala belirsizliğini koruyor.