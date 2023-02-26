Zanoxolo Mduli kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zanoxolo Mduli Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Zanoxolo Mduli adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Zanoxolo Mduli Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Zanoxolo Mduli 21 Ocak 1994 tarihinde Tsomo, Eastern Cape şehrinde doğmuştur. Güney Afrika uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Zanoxolo Mduli Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Chippa United futbol takımında oynamaktadır. Chippa United takımına 20 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Zanoxolo Mduli'nin Chippa United ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Zanoxolo Mduli Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Zanoxolo Mduli isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Zanoxolo Mduli Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Zanoxolo Mduli futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında BCM Stars FC

20 Temmuz 2022 yılında Chippa United

Zanoxolo Mduli Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Zanoxolo Mduli şuan Chippa United takımında oynamakta ve 35 numaralı formayı giymektedir.

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