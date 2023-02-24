Zapro Dinev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zapro Dinev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Zapro Dinev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Zapro Dinev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Zapro Dinev 25 Eylül 1999 tarihinde Petrich şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Запро Георгиев Динев şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Zapro Dinev Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Global Football Connection yapmaktadır. Zapro Dinev, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Belasitsa Petrich futbol takımında oynamaktadır. Belasitsa Petrich takımına 1 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Zapro Dinev'nin Belasitsa Petrich ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Zapro Dinev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Zapro Dinev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Zapro Dinev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Zapro Dinev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Botev Plovdiv

9 Temmuz 2019 yılında Vitosha

28 Temmuz 2020 yılında S. Simitli

1 Ocak 2021 yılında Septemvri Sofia

21 Temmuz 2021 yılında S. Simitli

1 Ocak 2022 yılında Minyor Pernik

1 Eylül 2022 yılında Belasitsa

Zapro Dinev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Zapro Dinev şuan Belasitsa Petrich takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Belasitsa Petrich

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.