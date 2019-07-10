Zara Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşındadır?

ZARA KİMDİR?

Doğum tarihi : 15.Ocak.1976

Zara kaç yaşında : 43

Kilo & Boy :

Burcu : Oğlak

Meslek : Şarkıcı

Zara doğum yeri : İstanbul

ZARA BİYOGRAFİSİ

Gerçek adı Neşe Yılmaz olan Zara, 15 Ocak 1976 tarihinde İstanbul’da doğdu. Çocukluğu İstanbul Üsküdar' da geçti. Aslen Adıyaman Kâhta’lıdır. Babasının adı Kemal; annesinin adı Hatice’dir. Bahar ve Mesut adında kardeşleri var. İlkokulu Sosyal Meskenler ilkokulu'nda okudu. Üsküdar Cumhuriyet Lisesinden mezun oldu. Yüksek eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Şan Eğitim Bölümünde tamamladı. Çocukluk yıllarında "Neşecik" adı ile sekiz albüm çıkarmıştır. Daha sonra adını “Neşe Zara Yılmaz” Yaptırmıştır.

1991 yılında Milliyet Gazetesi'nin açmış olduğu liseler arası Müzik ve Halk Oyunları yarışmasında "Türk Halk Müziği Kız Solist" dalında Türkiye birincisi oldu. Aynı yarışmaya 1993 yılında tekrar katılarak tekrar birincilik kazandı. 1996 yılında TRT'nin açmış olduğu "Yetişmiş Ses Sanatçısı" sınavını kazanarak "TRT Türk Halk Müziği Akitli Ses Sanatçısı" ünvanıyla göreve başladı.

1997 yılında Atatürk Kültür Merkezi'nde sahnelenen "Yunus Emre Müzikali"nde Yunus Emre'nin sevdiği kız Amber rolüyle ve solist olarak görev aldı. Konservatuara başlamadan önceki yıllarda amatör olarak Türk Sanat Müziği, Batı Müziği tarzlarında birçok konser verdi.

1998 yılında ilk albümü "AVUNTU" adlı albümü piyasaya sunuldu. Albümle Magazin Gazetecilerinin "Yılın Umut Veren Kadın Sanatçısı" ödülüne layık görüldü.

Kral TV ve MGD gibi saygın birçok organizasyonların ödülleri ile birlikte, 4 yıl üst üste 2000/2001/2002/2003 en iyi Türk Halk Müziği Kadın Sanatçı Altın Kelebek ödüllerini aldı.

2007 yılında kendi müzik şirketi “ZR Müzik”i kurdu.

2009 ile 2011 yılları arasında Oktay Kaynarca ile birlikte sundukları Salı Sefası adlı müzik-eğlence programı, tv8 kanalında iki sezon boyunca yayınlanmıştır.

Zara müzikten farklı olarak ayrıca “Eylül Fırtınası” ve “Deli Yürek-Boomerang Cehennemi” isimli sinema filmlerinde oyunculuğunu sergilemiştir.

TRT’de “Zamanı Geldi” isimli programın sunuculuğunu yaptı. 2006 yılının Ramazan ayında ATV’de “Tanrı Misafiri” adlı sahur programında ünlü konukların evlerinden canlı olarak yayını gerçekleştirdi.

“Türkünü Söyle” isimli yarışmada jüri üyeliği yaptı.

Zara, 2002 yılında plakçı İskender Ulus ile evlenip, 2007 yılında boşandı.

Zara, 13 mart 2012 tarihinde Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın eski danışmanı Akif Beki ile evlendi. Dila (d.2013) adında bir kız çocuğu vardır. 13 Temmuz 2016tarihinde İstanbul Çağlayan Adliyesi'nde görülen duruşmasında tek celsede boşandılar.

Albümleri :

1998 - Avuntu

2000 - Boyut

2002 - Misafir

2003 - Özlenenler

2005 - Zamanı Geldi

2005 - Bülbül-i Şeyda

2008 - Bahar

2011 –Hazine

2012 - ZARA&İstanbul Flamenko 5'lisi

2014 - Derin Aşk

2015 - Kendine İnan - (Single)

2016 - Derin Aşk 2

Neşecik adı ile çıkan albümleri :

Canım Askerim - Acı Gerçekler

Gurbet (Ağla Sevgilim)

Alın Yazım - Çek Kara Tren (1991)

Acımasız Dünya (1991)

Garibim

Taptığım Allah Sevdiğim Sensin

Yaşamak Bu Değil

Eyvahlar Olsun (1986)

Filmleri :

2008 2009 - İpsiz Recep (Tv dizisi)

2003 - Gelin (Tv dizisi)

2001 - Deli Yürek-Boomerang Cehennemi

1998 - Eylül Fırtınası

Televizyon Proğramları :

2009-2011 - Salı Sefası - tv8

2006 - Tanrı Misafiri - atv

2005-2006 - Zamanı Geldi - TRT 1