Zara’da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

Sivas'ın Zara ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Sivas- Erzincan karayolu Zara ilçesi geçişinde İmranlı ilçesine yakın bir noktada, Erzincan istikametine gitmekte olan Niyazi İnci yönetiminde ki 80 AJ 643 plakalı otomobil direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi ile yoldan çıkarak takla atıp şarampole devrildi. Kazada araç sürücüsü Niyazi İnci olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada eşi N. İnci, çocukları B. İnci ve Ş. İnci yaralandı. Yaralılar İmranlı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA