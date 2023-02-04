Zargo Toure kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zargo Toure Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Zargo Toure adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Zargo Toure Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Zargo Toure 11 Kasım 1989 tarihinde Dakar şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Aslen Senegal,Fransa uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Zargo Toure Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Zargo Toure, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dijon FCO futbol takımında oynamaktadır. Dijon FCO takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Zargo Toure'nin Dijon FCO ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Zargo Toure Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/GozarZargo

Zargo Toure Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Zargo Toure isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Zargo Toure Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Zargo Toure futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında US Boulogne

28 Temmuz 2012 yılında AC Le Havre

30 Haziran 2013 yılında US Boulogne

1 Temmuz 2013 yılında AC Le Havre

31 Ağu 2015 yılında FC Lorient

31 Temmuz 2018 yılında Trabzonspor

24 Temmuz 2019 yılında Gençlerbirliği

1 Temmuz 2021 yılında Dijon

Zargo Toure Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Zargo Toure şuan Dijon FCO takımında oynamakta ve 32 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Zargo Toure Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

SC Dakar

Senegal takımında 14 numaralı formasıyla 13 Ekim 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 18 maçta 0 gol atmıştır.

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