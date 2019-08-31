Zarif: ABD şikâyet etti, biz hep yaptık

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'ya yönelik bir mesaj yayınladı.

Zarif, paylaşımında "ABD bizi savunmadan mahrum bıraktı, biz kendi füzelerimizi ürettik ve ABD'den şikâyetler geldi. ABD bizi nükleer yakıttan mahrum bıraktı, biz kendimiz ürettik ve ABD'den şikâyetler geldi. ABD, şimdi de İran'ın her zamanki müşterilerine petrol satmasını engellemek için tehditler savuruyor. Pompeo! biz petrolümüzü alıcılara satmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

DHA