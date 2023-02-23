Zarija Lambulic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zarija Lambulic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Zarija Lambulic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Zarija Lambulic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Zarija Lambulic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zarija Lambulic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Zarija Lambulic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zarija Lambulic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Zarija Lambulic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Zarija Lambulic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Zarija Lambulic 25 Mayıs 1998 tarihinde Peć şehrinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Зарија Ламбулић şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Zarija Lambulic Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Zarija Lambulic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Beroe Stara Zagora futbol takımında oynamaktadır. Beroe Stara Zagora takımına 4 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Zarija Lambulic'nin Beroe Stara Zagora ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Zarija Lambulic Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/lambulic_zarija/

Zarija Lambulic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Zarija Lambulic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

Zarija Lambulic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Zarija Lambulic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Proleter

4 Temmuz 2019 yılında Soligorsk

2 Ekim 2020 yılında Zrinjski Mostar

31 Aralık 2020 yılında Soligorsk

2 Şubat 2021 yılında Zlatibor

1 Temmuz 2021 yılında Mladost

1 Temmuz 2022 yılında Mladost GAT

6 Eylül 2022 yılında Kulüpsüz

4 Ocak 2023 yılında Beroe

Zarija Lambulic kimdir

Zarija Lambulic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Zarija Lambulic şuan Beroe Stara Zagora takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Zarija Lambulic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Sırbistan U21 takımında 15 numaralı formasıyla 16 Ekim 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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Zarija Lambulic nereli

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