Zarko Udovicic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zarko Udovicic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Zarko Udovicic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Zarko Udovicic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Zarko Udovicic 31 Ağu 1987 tarihinde Užice şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Жарко Удовичић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Zarko Udovicic Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Zarko Udovicic, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Mladost Lucani futbol takımında oynamaktadır. FK Mladost Lucani takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Zarko Udovicic'nin FK Mladost Lucani ile sözleşmesi 10 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Zarko Udovicic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Zarko Udovicic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Zarko Udovicic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Zarko Udovicic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2006 yılında Sloboda Uzice

1 Temmuz 2008 yılında Mladost

1 Ocak 2012 yılında Napredak

22 Temmuz 2014 yılında Novi Pazar

20 Ağu 2015 yılında Z. Sosnowiec

1 Temmuz 2019 yılında Lechia Gdansk

1 Temmuz 2021 yılında Rakow

1 Mart 2022 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2022 yılında Mladost

Zarko Udovicic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Zarko Udovicic şuan FK Mladost Lucani takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

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