Zarko Vilotijevic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zarko Vilotijevic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Zarko Vilotijevic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Zarko Vilotijevic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Zarko Vilotijevic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zarko Vilotijevic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Zarko Vilotijevic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zarko Vilotijevic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Zarko Vilotijevic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Zarko Vilotijevic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Zarko Vilotijevic 4 Ocak 1996 tarihinde Nikšić şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Karadağ,Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Žarko Vilotijević şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Zarko Vilotijevic Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Alex Global Sports yapmaktadır. Zarko Vilotijevic, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

OFK Grbalj futbol takımında oynamaktadır. OFK Grbalj takımına 9 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Zarko Vilotijevic'nin OFK Grbalj ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Zarko Vilotijevic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Zarko Vilotijevic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Radnicki 1923

1 Temmuz 2016 yılında Kulüpsüz

6 Mart 2017 yılında FK Celik Niksic

31 Temmuz 2017 yılında OSK Igalo

30 Temmuz 2019 yılında FK Ibar

1 Şubat 2020 yılında Arsenal Tivat

21 Ağustos 2020 yılında FK Berane

2 Temmuz 2021 yılında OFK Grbalj

11 Temmuz 2022 yılında OFK Niksic

9 Ağustos 2022 yılında OFK Grbalj

Zarko Vilotijevic kimdir

Zarko Vilotijevic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Zarko Vilotijevic şuan OFK Grbalj takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

FK Celik Nikšić (2011-2014)

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Zarko Vilotijevic nereli

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