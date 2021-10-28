Zatıaliniz ne demek, TDK'ya göre Zatıaliniz kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Zatıaliniz ne demek? Zatıaliniz TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi zatıaliniz kelimesi. Peki zatıaliniz ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre zatıaliniz nedir, zatıaliniz kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ZATIALİNİZ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Zatıaliniz kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre zatıaliniz kelimesi anlamı şu şekildedir:

- `Saygın bir kişi olan siz` anlamında kullanılan bir söz



ZATIALİNİZ CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- İyi amma zatıaliniz kapıya geldiği zaman beni sormadınız.

