Zaur Kereleishvili kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zaur Kereleishvili Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Zaur Kereleishvili adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Zaur Kereleishvili Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Zaur Kereleishvili 25 Eylül 1998 tarihinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Gürcistan uyrukludur.Gerçek adı da ზაურ კერელეიშვილი şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Zaur Kereleishvili Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Zaur Kereleishvili, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

WIT Georgia Tbilisi futbol takımında oynamaktadır. WIT Georgia Tbilisi takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Zaur Kereleishvili'nin WIT Georgia Tbilisi ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Zaur Kereleishvili Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Zaur Kereleishvili isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Zaur Kereleishvili Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Zaur Kereleishvili futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Dila II

10 Temmuz 2018 yılında Kolkheti Poti

1 Ocak 2019 yılında FC Dila

1 Ocak 2020 yılında Gori FC

1 Ocak 2021 yılında WIT Georgia

Zaur Kereleishvili Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Zaur Kereleishvili şuan WIT Georgia Tbilisi takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

Zaur Kereleishvili Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Gürcistan U20 takımında 2 numaralı formasıyla 14 Kasım 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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