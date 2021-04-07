Zavallı hayvanlar telef oldu! İki araç koyun sürüsüne daldı

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde iki araç gece karanlığında koyun sürüsüne daldı. Olayda 24 hayvan telef oldu. Kaza, gece saatlerinde Mazıdağı ilçesi Eti Bakır yolunda meydana geldi. Edinen bilgilere göre, seyir halindeki 34 ANM 150 ve 07 LRK 14 plakalı araçlar, karşılarına çıkan koyun sürüsüne daldı. Olayda sürüde bulunan 24 koyun, çarpmasının etkisiyle telef oldu.

YOL ULAŞIMA KAPANDI

Kaza nedeni ile yol bir süre ulaşıma kapanırken, haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerce telef olup savrulan koyunlar toplandıktan sonra yol tekrar ulaşıma açıldı. Kazayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı