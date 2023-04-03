Zayed Al Harthi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zayed Al Harthi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Zayed Al Harthi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Zayed Al Harthi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Zayed Al Harthi 28 Eylül 2000 tarihinde doğmuştur. Birlesik Arap Emirlikleri uyrukludur.Gerçek adı da Zayed Ghazi Fuhaid Hussain Al-Harthi şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Zayed Al Harthi Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Al-Wahda FC Abu Dhabi Reserve futbol takımında oynamaktadır. Al-Wahda FC Abu Dhabi Reserve takımına - tarihinde katılmıştır. Zayed Al Harthi'nin Al-Wahda FC Abu Dhabi Reserve ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Zayed Al Harthi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Zayed Al Harthi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Zayed Al Harthi şuan Al-Wahda FC Abu Dhabi Reserve takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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