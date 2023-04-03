Zayed Al Harthi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zayed Al Harthi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Zayed Al Harthi kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Zayed Al Harthi ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.