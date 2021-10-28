Zayıf Nahif ne demek, TDK'ya göre Zayıf Nahif kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Zayıf nahif ne demek? Zayıf nahif TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi zayıf nahif kelimesi. Peki zayıf nahif ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre zayıf nahif nedir, zayıf nahif kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ZAYIF NAHİF NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Zayıf nahif kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre zayıf nahif kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Çok zayıf

