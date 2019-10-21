Zayıflamak için Almanya’dan Gaziantep’e geldi

Almanya'da yaşayan ve fazla kilolarından kurtulamayan 134 kilo ağırlığındaki Mandy Gumtz, Gaziantep Özel Anka Hastanesi'nde yapılan başarılı operasyonla bir haftada 8 kilo verdi.

Almanya'da yaşayan, diyet ve egzersiz yapmasına rağmen fazla kilolarından kurtulmayı başaramayan 134 kilo ağırlığındaki Mandy Gumtz, Gaziantep Özel Anka Hastanesi'nde Sleeve Gastrektomi (Tüp Mide) ameliyatı oldu. Operasyondan 1 saat sonra ayağa kalkıp yürüyen, üçüncü günde sağlığına kavuşarak taburcu edilen Gumtz, ilk haftada 8 kilo vermenin mutluluğunu yaşadı.

Özel Gaziantep Anka Hastanesi'nde başarı ile gerçekleştirilen obezite cerrahisi obezite hastaları için umut olmaya devam ediyor. Sadece yurt içi değil, yurt dışından da pek çok hastanın tedavi olmak için tercih ettiği Gaziantep Özel Anka Hastanesi bu açıdan sağlık turizmine de büyük katkı sağlıyor.

Almanya'nın Berlin şehrinde yaşayan 40 yaşındaki Mandy Gumtz. fazla kiloları nedeniyle sağlık sorunları yaşamaya başladı. Hareket etmenin yanı sıra nefes almakta bile zorlanan 134 kilo ağırlığındaki Mandy Gumtz, zayıflamak için diyet yapmaya başladı. Ancak Mandy Gumtz, uyguladığı diyet programına rağmen kilo veremeyince çözüm arayışına girdi. Yaptığı araştırmalar sonrası Gaziantep Özel Anka Hastanesi'nde obezite cerrahisinin başarı ile uygulandığını gören Gumtz, hastane ile iletişime geçti. Randevu aldıktan sonra operasyon için Gaziantep'e gelen Mandy Gumtz'a burada yapılan muayene ve tetkiklerin ardından Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Olcay Arıcı ve Metabolik Cerrahi, Gastroenteroloji Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Mehmet Ali Yağcı tarafından Sleeve Gastrektomi (Tüp Mide) ameliyatı yapıldı.

İlk haftada 8 kilo verdi

Laparoskopik olarak gerçekleştirilen başarılı operasyon sonrası daha ilk haftada 8 kilo veren ve fazla kilolarına veda edecek olmanın sevincini yaşayan Mandy Gumtz, "Uzun zamandır kilo sorunu yaşıyordum. Farklı diyetler ve egzersiz programları uygulamama rağmen istediğim kiloya ulaşamadım. Kilolarım sağlığımı da etkilemeye başlayınca obezite ameliyatı olmaya karar verdim. Almanya'da obezite ameliyatı yapan birçok merkez var fakat yaptığım araştırmalar sonrası Türkiye'de bu ameliyatı daha başarılı bir şekilde gerçekleştiren Gaziantep Özel Anka Hastanesi'nin varlığından haberdar oldum. Hastane ile iletişime geçerek vakit kaybetmeden Gaziantep'e geldim. Yapılan tetkiklerin ardından ameliyata engel bir durum olmadığı anlaşıldı. Güler yüzlü bir ekip benimle ilgilendi, kendimi evimde gibi güvenli ve rahat hissettim. Gaziantep Özel Anka Hastanesi çalışan ve yöneticilerine sonsuz teşekkürler. Ameliyatın ardından daha ilk haftada 8 kilo verdim. Çok mutluyum" dedi.

"Amaç, estetik kaygılardan çok sağlık problemlerini ortadan kaldırmak"

Metabolik Cerrahi ve Gastroenteroloji Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Mehmet Ali Yağcı, "Vücut kitle indeksi 46 olan hastamıza Sleeve Gastrektomi (Tüp Mide) ameliyatını laparoskopik olarak uyguladık. Hastamızı ameliyattan 3 gün sonra taburcu ettik. Operasyonun ardından ilk haftada 8 kilo verdi. Kilo vermeye devam edecek. Ameliyat sonrası sürecin en az ameliyat kadar önemli olduğunu unutmamak gerekir. Hastamız hastanemizden ayrılıp ülkesine dönse de onunla sürekli iletişim halinde olup, beslenmesi, kilosu ve sağlık durumunu öğreneceğiz" ifadelerini kullandı.

Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Olcay Arıcı ise, "Vücut kitle indeksi 40'ın üzerinde ve diyabet, hipertansiyon gibi hastalığı olan morbid obez hastalara obezite cerrahisi uyguluyoruz. Obezite hastalarının cerrahi işlem sonrası midelerinde meydana gelen küçülme ile açlık hormonu salgılanımı da mideyle birlikte kayboluyor. Hastalar operasyon sonrası genellikle açlık hissetmemeye başlıyor. Böylece kolay ve sıkıntısız bir kilo verme süreci başlıyor. Ancak obezite ameliyatlarının ana amacı estetik kaygılardan çok sağlık problemlerini ortadan kaldırmak. Obezite cerrahisi ile obeziteye bağlı diyabet, hipertansiyon gibi önemli sağlık sorunlarında da ciddi düzelmeler görülüyor. Hastalarımızın sağlıklı bir yaşama adım atmasını sağlamanın yanında ülkemizin sağlık turizmine katkıda bulunmak da bizleri ayrıca mutlu ediyor" diye konuştu.

Kaynak: İHA