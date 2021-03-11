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  3. Zayn Malik Grammy'i rüşvet almakla suçladı!

Zayn Malik Grammy'i rüşvet almakla suçladı!

Pazar gecesi sahiplerini bulacak müziğin Oscar'ları olarak görülen Grammy Ödülleri öncesi İngiliz şarkıcı Zayn Malik, ödül akademisini rüşvet almakla suçladı.

Zayn Malik Grammy'i rüşvet almakla suçladı! 117

Bu pazar Müziğin Oscarları’ olarak görülen Grammy Ödülleri sahiplerini bulacak.