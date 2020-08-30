Zaza Enden kimdir? Kadına yönelik şiddeti teşvik eden sözler sarf eden Murat Övüç'ü tehdit ettiği görüntünün sosyal medyada paylaşılması sonrası tepki çeken Zaza Enden merak konusu oldu. Peki Zaza Enden kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Ayrıntılar haberimizde...

ZAZA ENDEN KİMDİR?

28 Mayıs 1976 tarihinde Gürcistan Tiflis'te dünyaya gelen profesyonel güreşçi ve basketbolcudur. 2.06 metre boyunda ve 115 kg ağırlığındadır. 'Tatu' lakabı ile bilinir. 1992 yılında Türkiye'ye gelmiş ve burada Türk vatandaşlığı almıştır. 2010 yılında, Turkish Power Wrestling'de güreşmiştir. Yaşanan olay sonrası 'Zaza Enden'in eşi kim?' sorusu merak edilirken, Zaza Enden'in eşi Işıl Enden olduğu öğrenildi.

18 Ekim 2018 tarihinde Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakcılık Ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü (KOM)'nün yürüttüğü bir soruşturma kapsamında 'Suç örgütü üyesi olmaktan' aranan basketbolcu Zaza Enden'in İstanbul'da yaşadığı belirlenmişti.

Antalya polisi durumu İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirmişti. Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptığı çalışmalarda Enden'i gittiği Rize'de yakalayarak gözaltına almıştı.

Basketbolcu Enden, Vatan Caddesi'nde bulunan Emniyet Müdürlüğü'ne getirilmişti. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Enden pazartesi günü adliyeye sevk edilmişti. Şüpheli Enden, çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklanmıştı.

Zaza Enden'in oynadığı takımlar

1993-1995 Darüşşafaka

1995-2003 Fenerbahçe

2003-2004 Chalon Basket

2004-2005 Tekelspor

2005-2006 Mersin BB

2006-2008 Akçakoca Poyraz

2008-2009 Gebzespor

Murat Övüç'e eski basketbolcudan tehdit ve saldırı!